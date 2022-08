Roberta Morise conferma il tradimento dell’ex e rispunta Elisabetta Gregoraci

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 11 agosto 2022) A Camperviene presa sempre un po’ in giro perché non è fidanzata, peggio ancora perché è stata tradita. E’ lei are tutto, dopo una serie di imbarazzi e sorrisi in tv adessotutto al settimanale Confidenze. Ci credeva nella storia d’amore con Giulio Fratini ma ha capito che deve essere meno buona,il, non si aspettava niente del genere, non fa alcun nome dell’altra ma il gossip ha parlato già di Aida Yespica, abbiamo visto le foto e non ci sono state smentite. Poied è la rivista Di Più a parlarne.ha un flirt con l’ex di? Questa estate ...