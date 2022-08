Palermo, piace un centrocampista del Parma (Di giovedì 11 agosto 2022) Sistemata la questione panchina, con l'incarico affidato ad Eugenio Corini, ora il Palermo può concentrarsi esclusivamente sul mercato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Sistemata la questione panchina, con l'incarico affidato ad Eugenio Corini, ora ilpuò concentrarsi esclusivamente sul mercato...

PalermoCalcMerc : #Mercato ? FELIX L'ATTACCANTE DI MOURINHO CHE PIACE AL PALERMO ?? Leggi l'articolo - sportli26181512 : Palermo, piace un centrocampista del Parma: Sistemata la questione panchina, con l'incarico affidato ad Eugenio Cor… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Palermo - Nuova idea per il centrocampo: piace Schiattarella #SerieB - psb_original : Calciomercato Palermo - Nuova idea per il centrocampo: piace Schiattarella #SerieB - Ksada64 : RT @GoemonIshiXIII: @Iv_palermo @matteorenzi Della serie ci tocca uno mai eletto a vita solo perché piace ai lobbisti come voi?!? Ma andate… -