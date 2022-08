Nonna dimentica il nipotino in auto: era andata a giocare a bingo (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo avevano lasciato alla Nonna certi che lei si sarebbe presa cura del nipotino. Tra pranzi, giochi, giornate insieme. Ma non potevano sapere che proprio lei, quella nonnina “premurosa”, avrebbe lasciato il loro figlio in auto per ore. E lo avrebbe ‘abbandonato’ per andare a giocare a bingo e a tentare la fortuna. Lascia il nipote in auto per ore I genitori avevano pianificato una vacanza e avevano deciso di lasciare loro figlio dalla Nonna. Lo stesso bambino di 8 anni che proprio la nonnina ha dimenticato in auto per ore perché troppo presa da altri pensieri. E dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Ha chiuso l’auto e non ha rinunciato al suo appuntamento con la sala bingo, senza tener conto che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo avevano lasciato allacerti che lei si sarebbe presa cura del. Tra pranzi, giochi, giornate insieme. Ma non potevano sapere che proprio lei, quella nonnina “premurosa”, avrebbe lasciato il loro figlio inper ore. E lo avrebbe ‘abbandonato’ per andare ae a tentare la fortuna. Lascia il nipote inper ore I genitori avevano pianificato una vacanza e avevano deciso di lasciare loro figlio dalla. Lo stesso bambino di 8 anni che proprio la nonnina hato inper ore perché troppo presa da altri pensieri. E dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Ha chiuso l’e non ha rinunciato al suo appuntamento con la sala, senza tener conto che ...

