LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: due senza maschile e doppio femminile in semifinale. Proseguono le batterie (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:21 Seconda batteria del doppio femminile che vede in acqua Svizzera, Ungheria, Irlanda ed Olanda. 10:20 Passaggio in semifinale agevole per il doppio femminile azzurro, che chiude al secondo posto dietro la Lituania senza spingere fino in fondo. Lituane (Karaliene/Rimkute) che chiudono la gara con il tempo di 7:39.18 staccando l’Italia di oltre due secondi (7:41.71). Terza piazza per la Polonia. 10:16 Si passa immediatamente al doppio femminile. Italia subito in acqua con l’equipaggio composto da Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi. Imbarcazione che punta ad un metallo pesante. Le azzurre sono impegnate contro Ucraina, Austria, Lituania e Polonia. Avanzano in ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:21 Seconda batteria delche vede in acqua Svizzera, Ungheria, Irlanda ed Olanda. 10:20 Passaggio inagevole per ilazzurro, che chiude al secondo posto dietro la Lituaniaspingere fino in fondo. Lituane (Karaliene/Rimkute) che chiudono la gara con il tempo di 7:39.18 staccando l’Italia di oltre due secondi (7:41.71). Terza piazza per la Polonia. 10:16 Si passa immediatamente al. Italia subito in acqua con l’equipaggio composto da Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi. Imbarcazione che punta ad un metallo pesante. Le azzurre sono impegnate contro Ucraina, Austria, Lituania e Polonia. Avanzano in ...

