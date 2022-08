Le pagelle di una legislatura

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 agosto 2022) Oscuri onorevoli alla ribalta delle cronache per i loro spericolati cambi di casacca. «Big» dei partiti che risultano in missione continuata. Ma ci sono anche senatori e deputati che hanno fatto il proprio dovere in Aula il 99,9 per cento delle volte. Mentre scorrono i titoli di coda dell’avventura parlamentare iniziata nel 2018, affidandosi alla pura statistica, ecco come si sono comportati i politici italiani. Con alcuni significativi record... Se fosse un gioco, ci sarebbero ricchi premi e cotillon. Si va da una sorta di «geolocalizzazione» nelle Aule parlamentare alla «Chi l’ha visto?» all’elenco dei Giacobini della, che scelgono sempre in direzione ostinata e contraria rispetto alle indicazioni dei gruppi. Senza sottovalutare gli stachanovisti, incollati al banco per schiacciare il bottone del voto. Chissà se tutti o alcuni saranno ricandidati. Di ...