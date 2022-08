Juventus, non solo acquisti: da risolvere i nodi Kean e Pellegrini (Di giovedì 11 agosto 2022) Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti su due fronti. Se da un lato infatti c’è l’esigenza di regalare ad Allegri un centravanti di riserva oltre ad un altro rinforzo a centrocampo, dall’altra il club di Agnelli deve ancora risolvere le questioni legate ad alcuni esuberi destinati a trovare poco spazio nella rosa bianconera. Oltre a Rabiot, altri due nomi su cui la dirigenza sta ragionando in ottica addio sono quelli di Moise Kean e Luca Pellegrini che, per motivi diversi sono tutt’altro che certi della loro permanenza alla Continassa. Non è un caso infatti se ieri nel quartier generale juventino si è riaffacciata Rafaela Pimenta, agente dei due giocatori, che si è seduta con il ds Cherubini per fare il punto della situazione e valutare eventuali nuove soluzioni per i propri assistiti. ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Il calciomercato dellacontinua ad andare avanti su due fronti. Se da un lato infatti c’è l’esigenza di regalare ad Allegri un centravanti di riserva oltre ad un altro rinforzo a centrocampo, dall’altra il club di Agnelli deve ancorale questioni legate ad alcuni esuberi destinati a trovare poco spazio nella rosa bianconera. Oltre a Rabiot, altri due nomi su cui la dirigenza sta ragionando in ottica addio sono quelli di Moisee Lucache, per motivi diversi sono tutt’altro che certi della loro permanenza alla Continassa. Non è un caso infatti se ieri nel quartier generale juventino si è riaffacciata Rafaela Pimenta, agente dei due giocatori, che si è seduta con il ds Cherubini per fare il punto della situazione e valutare eventuali nuove soluzioni per i propri assistiti. ...

Gazzetta_it : #Juventus #Ronaldo, divorzio maledetto. Non converrebbe riportarlo a Torino? #calciomercato - DiMarzio : #Juventus, non solo #Kostic: da #Depay a #Paredes, la strategia sul #mercato - GoalItalia : #Kostic alla Juventus, è fatta: non giocherà la Supercoppa Europea con l'Eintracht ???? - StefanoOlmo : RT @djusep_joe: @PaPaganini Buongiorno Paolo. Secondo te #CristianoRonaldo vorrebbe tornare alla #Juventus per giocare la #ChampionsLeague,… - KlaMarx : RT @djusep_joe: @PaPaganini Buongiorno Paolo. Secondo te #CristianoRonaldo vorrebbe tornare alla #Juventus per giocare la #ChampionsLeague,… -