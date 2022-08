Il matrimonio Renzi-Calenda si farà. Ora un percorso oltre le urne. Parla Nobili (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli italiani sappiano che se voteranno per il terzo polo, automaticamente lo faranno per far restare Mario Draghi a Palazzo Chigi. Lo dice a Formiche.net Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e uno dei più stretti collaboratori di Matteo Renzi che assicura: “Siamo felicissimi che in questo spazio ci raggiunga Carlo Calenda dopo che si è reso conto che col Pd non si può lavorare nel rispetto dell’agenda di Mario Draghi e vogliamo costruire con lui un percorso”. Nella notte è stato raggiungo l’accordo Renzi-Calenda. Cosa manca ora per definire l’intesa? Non manca nulla e manca tutto: di certo non sarà una intesa che si fermerà su una percentuale di candidati, su una quota o su una forma di un simbolo. È un’intesa che nasce per dare ancora più forza al progetto di Terzo Polo, perché noi ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli italiani sappiano che se voteranno per il terzo polo, automaticamente lo faranno per far restare Mario Draghi a Palazzo Chigi. Lo dice a Formiche.net Luciano, deputato di Italia Viva e uno dei più stretti collaboratori di Matteoche assicura: “Siamo felicissimi che in questo spazio ci raggiunga Carlodopo che si è reso conto che col Pd non si può lavorare nel rispetto dell’agenda di Mario Draghi e vogliamo costruire con lui un”. Nella notte è stato raggiungo l’accordo. Cosa manca ora per definire l’intesa? Non manca nulla e manca tutto: di certo non sarà una intesa che si fermerà su una percentuale di candidati, su una quota o su una forma di un simbolo. È un’intesa che nasce per dare ancora più forza al progetto di Terzo Polo, perché noi ...

