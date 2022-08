Fabio Testi: “La mia fidanzata mi ha lasciato per un ragazzino”. Cosa fa e come vive oggi (Di giovedì 11 agosto 2022) L’attore fa il punto su tutti gli amori avuti, a partire dalla “prima volta”. Fabio Testi racconta delle relazioni ma anche delle occasioni mancate, e parla della sua attuale condizione economica. Fabio Testi e gli amori: “non li ho mai contati” Di donne, Fabio Testi ne ha avute parecchie. Complice l’aspetto attraente, che gli è costato spesso anche pettegolezzi e disavventure professionali, l’attore ha sempre avuto relazioni con donne molto belle. A partire dalla prima persona che lo iniziò alla more “La mia prima volta – racconta Testi al Corriere della sera – fu a 16 anni, con una bellissima svedese, alla quale portai in dono una rosa dal mio giardino”. Dei tanti amori che hanno popolato la sua vita è difficile tirare le somme: “Chi li ha mai contati?” rivela ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 agosto 2022) L’attore fa il punto su tutti gli amori avuti, a partire dalla “prima volta”.racconta delle relazioni ma anche delle occasioni mancate, e parla della sua attuale condizione economica.e gli amori: “non li ho mai contati” Di donne,ne ha avute parecchie. Complice l’aspetto attraente, che gli è costato spesso anche pettegolezzi e disavventure professionali, l’attore ha sempre avuto relazioni con donne molto belle. A partire dalla prima persona che lo iniziò alla more “La mia prima volta – raccontaal Corriere della sera – fu a 16 anni, con una bellissima svedese, alla quale portai in dono una rosa dal mio giardino”. Dei tanti amori che hanno popolato la sua vita è difficile tirare le somme: “Chi li ha mai contati?” rivela ...

Corriere : «Ho accettato di andare al Grande Fratello Vip per soldi: io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese» - Maurizi33676110 : @fanpage Non sarebbe una notizia da dare questa su Fabio Testi - puntodilucescam : Bonus 1.000 euro Fragili si parte: requisiti e domanda INPS. 1000 fragili,danno I numeri allotto,i fragili sono inv… - puntodilucescam : - fanpage : Fabio Testi ha parlato dell'esigenza di fare le ospitate televisive per avere un ulteriore sostegno economico: 'Io… -