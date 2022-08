Elezioni | Rotondi | ' da Meloni generosità per forze minori | meglio lista unitaria per lei'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Leggo retroscena sul centrodestra, la verità è che lasi è fatta carico della coalizione e dellecon la stessadi Berlusconi e con l'assenso dello stesso Silvio. Non ci sono rotture, trucchi, inganni. Io poi preferirei unaper Giorgia: che senso ha far scaturire una candidatura a premier da una gara interna?scegliere prima, apertamente, e affidarsi al giudizio elettorale. Ma è una opinione personale, di uno che le tattiche generalmente le sbaglia''. Così Gianfranco, presidente di ‘Verde è popolare', in una conferenza stampa a Montecitorio.