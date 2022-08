(Di giovedì 11 agosto 2022) Alla Gazzetta. "La scorsa stagione? Non si vive di passato, un allenatore deve adeguarsi al contesto e alla squadra. Pinamonti può sostituire Scamacca"intervistato dalla Gazzetta. Ha perso Scamacca, potrebbe perdere Raspadori (in orbita Napoli), accoglierà tra oggi e domani Pinamonti. Non si fa scalfire dal. e Non si vive di passato. Pinamonti. La Juve alla ...

napolista : #Dionisi: «Il mercato? Tutto superabile. Ai tempi del Covid non sapevi la mattina chi avrebbe giocato la sera» All… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Il mercato dovrebbe chiudere prima dell'inizio del campionato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Il mercato dovrebbe chiudere prima dell'inizio del campionato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Il mercato dovrebbe chiudere prima dell'inizio del campionato' - napolimagazine : SASSUOLO - Dionisi: 'Il mercato dovrebbe chiudere prima dell'inizio del campionato' -

...può sostituire Scamacca"intervistato dalla Gazzetta. Ha perso Scamacca, potrebbe perdere Raspadori (in orbita Napoli), accoglierà tra oggi e domani Pinamonti. Non si fa scalfire dal. ...Alla "Gazzetta dello Sport" ha parlato l'allenatore del Sassuolo, Alessio. " Sarebbe meglio che ilchiudesse prima dell'inizio del campionato , ma noi allenatori dobbiamo prendere i pro e i contro di questo lavoro. In fondo ai tempi del Covid non sapevi la ...Alessio Dionisi, allenatore del Sasssuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Raspadori ed altre voci di mercato Ci sono ancora tutti, no Sarebbe meglio che il mercato ch ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...