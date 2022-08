Controlli dei Nas in parchi acquatici e piscine | chiusi 10 impianti abusivi o con acque ‘pericolose per la salute’ | sequestrato anche cibo scaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) 83 strutture irregolari su 288e 10 chiusure per attività ritenute abusive o per “criticità ritenute incompatibili con la prosecuzione” degli. È quanto emerge dall’attività dei Carabinieri dei Nas effettuata sull’intero territorio nazionale. Ihanno fatto emergere non solo, ma, in alcune occasioni, “inidoneità delleutilizzate neglinatatori e di divertimento, rilevandoelevati contenuti di coliformi fecali e cariche batteriche, tali da rendere l’acqua pericolosa per la salute umana a causa di potenziale rischio di tossinfezioni”. Nello specifico, fanno sapere i Nas, isono stati svolti tra luglio e agosto e hanno portato all’ispezione ...