Alex Di Giorgio a Ballando con le Stelle? Ecco cosa ha rifiutato (Di giovedì 11 agosto 2022) Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip.Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell'ex fidanzato di una nota showgirl… Ormai gli spostamenti di Ilary Blasi sono degni di un risiko: vediamo ora dove si è spostata. Eccola Ilary Blasi sulle Dolomiti da dove ha postato foto e storie su Instagram dal lago di Braies. Nessun nuovo uomo vicino a lei, nemmeno il Peter di Heidi. Il Pupone intanto terrebbe nascosta (???) la relazione con la Bocchi sino a quando non saranno definite le pratiche di separazione con la Blasi. Questa sarà ricordata come l'estate degli amori spezzati: a parte la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali dicon lesarà un nuotatore olimpionico: si tratta diDiche avrebbeil Grande Fratello Vip.Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell'ex fidanzato di una nota showgirl… Ormai gli spostamenti di Ilary Blasi sono degni di un risiko: vediamo ora dove si è spostata.la Ilary Blasi sulle Dolomiti da dove ha postato foto e storie su Instagram dal lago di Braies. Nessun nuovo uomo vicino a lei, nemmeno il Peter di Heidi. Il Pupone intanto terrebbe nascosta (???) la relazione con la Bocchi sino a quando non saranno definite le pratiche di separazione con la Blasi. Questa sarà ricordata come l'estate degli amori spezzati: a parte la ...

alex_avallone : RT @PadovaCultura: I Notturni padovani ci conducono questa settimana alla scoperta della #Padova Urbs Picta, da un anno patrimonio UNESCO.… - alex_chicchi : RT @FilBarbera: Pier Giorgio Ardeni @PG_Ardeni professore di Economia politica e dello sviluppo presso UniBologna si candida per @unione_po… - giorgio_sailor : @alex63roy Ce n'è per tutti ?? Buona giornata Alex ? ?? ?? - GigielleGielle : @Bea_Mary84 ALEX amore per sempre N° 1. Ma nel filotto io ho votato GIGI. E, se ci fosse stato, GIORGIO su tutti. - Giorgio___22 : @Alex_Cruijff14 Non è vera mai ahahaha Top pescata -