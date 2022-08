Un altro arresto per l’omicidio di Leonardo Muratovic ad Anzio | «Lo hanno accoltellato in due»

(Di mercoledì 10 agosto 2022) C’è un nuovonella vicenda deldiad. Il pugile è stato ucciso in spiaggia dopo una lite cominciata al Bodeguita Beach. Dopo aver ricevuto una coltellata al pettosi è accasciato su una staccionata di legno davanti a una gelateria per poi finire in terra perdendo sangue. È morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Il giovane, che viveva ad Aprilia, in passato aveva disputato diversi match tra i dilettanti in Italia e all’estero nella categoria pesi medi. Si allenava alla palestra Phoenix di Pomezia. Un ventenne di origine maghrebina ha confessato il delitto sostenendo di aver agito da solo. Ma il fratello di 25 anni è stato arrestato successivamente con l’ipotesi di complicità nel delitto. Ora la polizia ha messo nel ...

caterinacorda1 : RT @LoScappatDiCasa: Continuano ad uscire fuori spese folli , ladrocini e quant'altro con i soldi destinati al mantenimento dei #profughi o… - Luigi71210692 : @RonghiSalvatore @GiorgiaMeloni Si Salvatore l'unico coraggio e mandarvi a fareinculo entrambi ieri un'altro arrest… - PMurroccu : RT @LoScappatDiCasa: Continuano ad uscire fuori spese folli , ladrocini e quant'altro con i soldi destinati al mantenimento dei #profughi o… - direpuntoit : Un altro omicidio a #civitanova. A perdere la vita è stato un uomo di origini tunisine. - tiber_h : RT @LoScappatDiCasa: Continuano ad uscire fuori spese folli , ladrocini e quant'altro con i soldi destinati al mantenimento dei #profughi o… -

A un certo punto il progetto ha subito una battuta d'ed è rimasto in una specie di limbo ... Tra l', vista la sua esperienza in The Witcher , l'ex Superman sarebbe bravissimo a maneggiare ...ma andrà incontro ad un'amara sorpresa! UnDomani, news: l'incendio nella fabbrica e l'di Mabalé L'incendio scoppierà nel bel mezzo di un rituale organizzato dagli operai nei locali ...Un incontro casuale in strada, a pochi isolati dal b&b nel quartiere Libertà di Bari dove alloggiavano per le vacanze. Un invito a bere ...Un uomo di 32 anni è stato arrestato per furto dai carabinieri. Era evaso dai domiciliari per commettere i colpi.