GazzettaSalerno : uMani di Flavio Pagano da Praiano a Palinuro. -

Giornale del Cilento

Il sogno diPagano è cheraggiunga Bruxelles, per simboleggiare l'impegno dell'Europa e dell'Italia che più si prodigano per l'accoglienza. "Stiamo iniziando delle relazioni per ......che tra il 2014 e il 2017 a fine luglio gli arrivi erano intorno ai 90 - 95mla - spiegaDi ... i migranti sono sempre di più vittime di violenze, abuse e violazioni dei diritti. E c'è un ... Palinuro ospita “uMani”, l’installazione itinerante di Flavio Pagano «contro l’indifferenza» Dopo aver percorso più di 15000 chilometri, su e giù per l’Italia, aver attraversato 11 regioni e 30 località, ora “uMani ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...