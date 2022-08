Ucraina, indagato un italiano che combatteva per Kiev: è un 19enne di Casapound (Di mercoledì 10 agosto 2022) È un genovese 19enne simpatizzante di Casapound, Kevin Chiappalone, il primo indagato per essere andato a combattere a fianco della resistenza Ucraina. Il sostituto procuratore Marco Zocco della ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 agosto 2022) È un genovesesimpatizzante di, Kevin Chiappalone, il primoper essere andato a combattere a fianco della resistenza. Il sostituto procuratore Marco Zocco della ...

