Totti e Noemi | l' estate da genitori ' single' a pochi chilometri l' uno dall' altra | ' Distanti appena un quarto d' ora'

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilary in montagna, Francesco al mare con i figli. Gli ex coniugivivono la primada, tra nuovi gossip e vecchi veleni. L'intreccio conBocchi , nuova fiamma dell'ex capitano ...

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - infoitcultura : Vacanze romane di Francesco Totti e Noemi Bocchi - infoitcultura : Noemi Bocchi, nuova casa con Totti?/ A San Felice Circeo arreda la villa e… - ilgiornale : Ilary Blasi sarebbe stata tradita da Totti ma anche da un amico di vecchia data, che in realtà avrebbe fatto il 'pa… - occhio_notizie : ''Lui rassicurò Ilary'': Noemi Bocchi al mare vicinissima a Totti con l'ex amico della Blasi #ilaryblasi… -

Ilary Blasi "tradita dal suo migliore amico che ha protetto la relazione traBocchi" Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi , Ilary sarebbe stata tradita dal suo migliore amico ...Ilary Blasi, dopo Sabaudia la fuga in montagna: ma con chi Scoppia il giallo sul suo accompagnatore, presto l'ufficialità Di foto rubate ormai ce ne sono tante.saranno ...Nuovi retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e la nuova presunta fiamma dell'ex capitano giallorosso.Ilary in montagna, Francesco al mare con i figli. Gli ex coniugi Totti vivono la prima estate da single, tra nuovi gossip e vecchi veleni. L'intreccio con Noemi Bocchi, nuova ...