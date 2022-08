Scontro al centro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le battaglie come le guerre, da che mondo è mondo, si vincono sulla linea del fronte, su quel fazzoletto di terra che divide due eserciti o sul confine che separa due Paesi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le battaglie come le guerre, da che mondo è mondo, si vincono sulla linea del fronte, su quel fazzoletto di terra che divide due eserciti o sul confine che separa due Paesi

alessan47586283 : @PoliticaPerJedi @Matmico La Dx è riformista dispetto a questo PD. Se guardiamo ad iniziative energetiche , ha sicu… - Pierfra81893656 : RT @ComunistaRosso: indipendente, sulla base del confini del 1967. Ma non è tutto qui. Al centro dello scontro ci sono anche: - il possibil… - Paola222006421 : RT @ComunistaRosso: indipendente, sulla base del confini del 1967. Ma non è tutto qui. Al centro dello scontro ci sono anche: - il possibil… - Ecatetriformis : RT @ComunistaRosso: indipendente, sulla base del confini del 1967. Ma non è tutto qui. Al centro dello scontro ci sono anche: - il possibil… - alessiosantini3 : @distefanoTW Cazzo come hai ragione! Io spero nello scontro finale, che vedremo quando il centro destra non potrà m… -