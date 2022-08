Salento, 20 ospiti di un villaggio intossicati dopo cena a base di pesce: un bambino ricoverato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ispettori della Asl all'interno dell' Eurovillage, un noto villaggio turistico sulla strada provinciale Torre Lapillo-Torre Colimena. Il responsanbile della struttura: "Ci dispiace peri i malori, ma potrebbe trattarsi di un virus Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ispettori della Asl all'interno dell' Eurovillage, un nototuristico sulla strada provinciale Torre Lapillo-Torre Colimena. Il responsanbile della struttura: "Ci dispiace peri i malori, ma potrebbe trattarsi di un virus

carsvscarss : Vacanza in Salento 2022 Porto Cesareo Puglia, Italy | Ospiti in Le Dune ... - BullismoNoGraz : @BullismoNoGraz in tour per la campagna 'Il Bullismo non va in Vacanza' con il tour operator Fruit viaggi. In Sale… - FabioDeNunzio : Buongiorno amici, continua la campagna sociale 'Il Bullismo non va in Vacanza' organizzata dal tour operator 'Fruit… -