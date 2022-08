Roma, non si ferma all’alt, accelera e tenta di investire i poliziotti: uno finisce in ospedale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Erano in strada per i controlli di routine quando, ieri sera intorno alle 19.30 loro, i poliziotti del Commissariato San Lorenzo, hanno intimato l’alt a un’auto. Che anziché fermarsi ha pensato bene di proseguire la sua folle corsa, di ingranare la marcia e andare via. Non si ferma all’alt a Piazza dei Condottieri Dopo l’alt a Piazza dei Condottieri, l’uomo a bordo dell’auto ha prima fatto finta di fermarsi, poi ha ingranato la marcia, ha accelerato. Ed è ripartito, cercando anche di investire i poliziotti. Un agente, per schivare l’auto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove al pronto soccorso le sue ferite sono state giudicate guaribili in 7 giorni. Chi è l’uomo che è fuggito L’uomo, in ogni caso, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Erano in strada per i controlli di routine quando, ieri sera intorno alle 19.30 loro, idel Commissariato San Lorenzo, hanno intimato l’alt a un’auto. Che anzichérsi ha pensato bene di proseguire la sua folle corsa, di ingranare la marcia e andare via. Non sia Piazza dei Condottieri Dopo l’alt a Piazza dei Condottieri, l’uomo a bordo dell’auto ha prima fatto finta dirsi, poi ha ingranato la marcia, hato. Ed è ripartito, cercando anche di. Un agente, per schivare l’auto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in, dove al pronto soccorso le sue ferite sono state giudicate guaribili in 7 giorni. Chi è l’uomo che è fuggito L’uomo, in ogni caso, è stato ...

