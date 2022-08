Ora Calenda deve umiliare Renzi

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Era il 7 marzo del 2018 e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva pochi dubbi: “Bisogna liberarsi al più presto di personaggi come Carloe ricominciare un cammino diverso”, disse a Bari, a margine di una conferenza stampa sul turismo. “E adesso – ha aggiunto – la brutta notizia è che ha perfino deciso di iscriversi al Pd: questa veramente è la notizia più triste di questi giorni”. Quella tra Matteoe Carloè una lunga storia di amore e odio Molto più schietto fu lo scrittore Fulvio Abbate: “Carlo, figlio della regista e scrittrice Cristina Comencini, spermatozoo d’oro della Roma borghese dalle insegne artistico – scrisse Abbate a gennaio 2018 – intellettuali, l’Urbe dei quartieri con prenotazione obbligatoria, tra Villa Balestra a Monti Parioli e piazza Caprera nel ...

fattoquotidiano : Pd, dopo il disastro del patto con Calenda ora Letta evoca le dimissioni: “Sono stato ingenuo. Spero di lasciare il… - petergomezblog : Pd, dopo il disastro del patto con Calenda ora Letta evoca indirettamente le future dimissioni: “Sono stato ingenuo… - LaStampa : 46 giorni al voto - Nasce il Piccolo Centro di Calenda e Renzi. Ora la destra può davvero puntare al cappotto - GSerrrrra : @AntonelloAnto67 @CarloCalenda @pdnetwork Almeno Calenda ha un programma definito e coerente con il Pnrr. I vostri… - Ol_Egy : RT @erretti42: Adesso? Siete stati al Governo 10 anni su 11, non avete appoggiato i 9 punti di Conte e avete rotto con i 5s per imbarcare i… -

Ma,che è uscito, che mai lo avrebbe consentito, oltre ai posti il Pd si sono liberato anche delle posizioni sviluppiste che nell'amministrazione pugliese hanno trovato sempre una dura ...La base dell'accordo prevede, appunto, il nome dinel simbolo con accanto i loghi di Italia viva azione e della lista civica nazionale dell' ex grillino Pizzarotti . I collegi dovrebbero ...Il leader di Azione: ci sono tutte le buone premesse per chiudere ma il diavolo è sempre nei dettagli. Sulle questioni di fondo l'accordo è raggiunto ...L'ironia social del condirettore del Tgr Carlo Fontana non fa ridere Calenda che, con un post su Twitter, chiede di "lasciare stare i nonni". Scoppia la bufera ...