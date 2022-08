Manuela e Luciano di Temptation Island stanno mentendo a tutti: cosa è emerso (Di mercoledì 10 agosto 2022) Manuela Carriero e Luciano Punzo stanno facendo parlare molto di sé. I due si sono conosciuti a Temptation Island un po’ di tempo fa. Lei era fidanzata con Stefano Sirena, ma la loro relazione è naufragata in quanto la giovane aveva cominciato a nutrire una certa simpatia per il tentatore. Tra i due è nata una vera e propria relazione che, tuttavia, nell’ultimo periodo sembrava essere in crisi. In molti, però, sostengono che i due abbiano inventato tutto solo per attirare un po’ l’attenzione. Vediamo cosa è emerso. cosa sta succedendo tra Manuela e Luciano di Temptation Island? In questo periodo si sta molto parlando di due ex volti di Temptation ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 agosto 2022)Carriero ePunzofacendo parlare molto di sé. I due si sono conosciuti aun po’ di tempo fa. Lei era fidanzata con Stefano Sirena, ma la loro relazione è naufragata in quanto la giovane aveva cominciato a nutrire una certa simpatia per il tentatore. Tra i due è nata una vera e propria relazione che, tuttavia, nell’ultimo periodo sembrava essere in crisi. In molti, però, sostengono che i due abbiano inventato tutto solo per attirare un po’ l’attenzione. Vediamosta succedendo tradi? In questo periodo si sta molto parlando di due ex volti di...

