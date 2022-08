Lamborghini - La Urus è la Suv più veloce alla Pikes Peak

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Un prototipo dellaha siglato un nuovo record di categoria sul percorso della. La Casa italiana ha affidato al campione della specialità Simone Faggioli un esemplare modificato che ha ottenuto un tempo di 10 minuti, 32 secondi e 64 centesimi sui 20 km del percorso della gara americana, chiuso al traffico per l'occasione nelle settimane successivecompetizione. Faggioli, vincitore di classe nel 2018 nella cronoscalata del Colorado, ha ottenuto il nuovo record per la categoria Suv sulle 156 curve del tracciato asfaltato, che dai 2.862 metri della partenza raggiunge i 4.302 metri dell'arrivo. stato così battuto di oltre 15 secondi il precedente primato stabilito dBentley Bentayga. Il record con un prototipo evoluto. Per il momento la ...