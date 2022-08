(Di mercoledì 10 agosto 2022) Una lettera alle commissioni parlamentari e ai«in vista delle prossime elezioni parlamentari, per contribuire alle riflessioni programmatiche utili per la diciannovesima legislatura...

bizcommunityit : L'Abi avverte i partiti: «Fare scelte coraggiose su Europa e crescita» - infoitinterno : L'Abi avverte i partiti: «Fare scelte coraggiose su Europa e crescita» - zazoomblog : Abi avverte i partiti: «Fare scelte coraggiose su Europa e crescita» - #avverte #partiti: #«Fare #scelte - zazoomblog : Abi avverte i partiti: «Fare scelte coraggiose su Europa e crescita» - #avverte #partiti: #«Fare #scelte - News24_it : Abi avverte i partiti: «Fare scelte coraggiose su Europa e crescita» - -

ilmessaggero.it

Il contesto Nell'attuale contesto di alta inflazione, l'suggerisce di tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori 'senza però innescare automatismi che alimentino spirali inflazionistiche'. ...Secondo l''un'Italia forte e solida, con chiare politiche per la crescita economica, ambientale e sociale, rafforza il suo ruolo in Europa'. La presenza del nostro Paese a Bruxelles si deve ... L'Abi avverte i partiti: «Fare scelte coraggiose su Europa e crescita» Una lettera alle commissioni parlamentari e ai partiti «in vista delle prossime elezioni parlamentari, per contribuire alle riflessioni programmatiche utili per la diciannovesima ...Mittente è l’Abi, l’Associazione bancaria italiana. Servono quindi «politiche economiche mirate, chiare, stabili, immediatamente operative» che consentano di rimuovere i vincoli alla crescita. Gli int ...