Flat tax: la proposta bandiera di Salvini che divide la destra (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Flat tax è una misura fiscale che si contrappone ad un sistema di tassazione progressivo Irpef – quello con aliquote a scaglioni – e prevede un’imposizione fiscale comune per tutti coloro che si trovano sotto una determinata fascia di reddito stabilita dalla legge. Al momento in Italia non è applicata a pieno regime ma è invece riservata alle partite Iva, con aliquota al 15% per i redditi fino a 65mila euro. Lega principale sponsor della misura La Flat tax è stata, insieme alla “pace fiscale”, una delle parole d’ordine d’avvio della campagna elettorale della Lega. Mentre la sinistra propone tasse e patrimoniali, la Lega vuole Flat tax al 15% per tutti, la pace fiscale con la rottamazione delle cartelle – ha dichiarato a più riprese il leader del Carroccio, Matteo Salvini. “Vogliamo estendere la Flat ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Latax è una misura fiscale che si contrappone ad un sistema di tassazione progressivo Irpef – quello con aliquote a scaglioni – e prevede un’imposizione fiscale comune per tutti coloro che si trovano sotto una determinata fascia di reddito stabilita dalla legge. Al momento in Italia non è applicata a pieno regime ma è invece riservata alle partite Iva, con aliquota al 15% per i redditi fino a 65mila euro. Lega principale sponsor della misura Latax è stata, insieme alla “pace fiscale”, una delle parole d’ordine d’avvio della campagna elettorale della Lega. Mentre la sinistra propone tasse e patrimoniali, la Lega vuoletax al 15% per tutti, la pace fiscale con la rottamazione delle cartelle – ha dichiarato a più riprese il leader del Carroccio, Matteo. “Vogliamo estendere la...

CottarelliCPI : Oggi faccio un po' il qualunquista. Si vedono già promesse elettorali senza indicazione di coperture (flat tax al 1… - marattin : Se credete alle fantasie della flat tax, o se sognate la patrimoniale o nuove tasse, non guardare questo video. Per… - BarbascuraX : Proposte del centrodestra: flat tax, taglio iva e aumento delle pensioni. Insomma, poveri e giovani pagano per i ri… - agiliberti51 : RT @marattin: Ieri sera a Tg 2 post. La Lega - che ha ripreso il ritornello della flat tax - è stata al governo 3 volte negli ultimi 20 ann… - antoniodb69 : RT @La_manina__: Un tizio di Forza Italia su Raiuno poco fa ha detto che i soldi per la flat tax li troveranno rottamando le cartelle esatt… -