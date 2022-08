(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ex deputato lancerà un suo movimento in autunno. «Beppe è un padre padrone, sotto di lui io non ci sto. Conte galantuomo, ma altri mi dipingono come Attila»

BCooperlo : @ale_dibattista Dibba che sputa veleno contro Grillo. Che goduria! - Romy44224741 : @macrostud @AndreaVenanzoni Che Di Maio sia un incognita sì, però non fa più parte del M5S: tra lui e Conte è velen… -

La Stampa

manda ko Di Maio: "Disposto a tutto per la poltrona. Trasformista senza voti" Ma non finisce ... Spirito di comunità che ieri, in verità, si è sostanziato in quintali di. "Non so che farò". ...Un po' dinon guasta mai. Lei però voleva evitare di imbarcare perfetti sconosciuti. La ... E, che ieri ha sentito al telefono Conte, ora è un passo più vicino. L'ex deputato romano è ... Dibba, veleno su Grillo Il post al veleno: "Chi lo conosce lo evita. È incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi" Alessandro Di Battista non si spiega perché Di Maio, da lui definito un trasformista e arrivis ...