CR7 e lo United sempre più lontani | la richiesta dei compagni

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La telenovela tra Cristiano Ronaldo e il Manchesternon sembra destinata a finire in tempi brevi. Il portoghese è da tempo intenzionato a lasciare i Red Devils, ma nessun club si è fatto ufficialmente avanti per acquistarlo. La situazione potrebbe cambiare entro la fine del mercato, ma sta di fatto che Cristiano stia vivendo da separato in casa e la speranza di vederlo con un’altra casacca prima del gong finale èpiù bassa. Cristiano RonaldoInoltre, secondo quanto riportato da The Sun e da una fonte interna al club, idi squadra non sarebbero felici del protrarsi di questi episodi definiti “infantili” e vorrebbero che qualcosa cambiasse. Addirittura, buona parte dello spogliatoio darebbe la colpa a questa situazione per il difficile inizio di stagione dello ...