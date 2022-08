Cos’è la “faccia da aereo” e come prenderti cura della pelle del viso quando voli (Di mercoledì 10 agosto 2022) La chiamano “plane face” che letteralmente significa “faccia da aereo”, una definizione che indica l’insieme di condizioni che alterano la nostra pelle durante un volo. Perché tecnicamente, la pressione e l’altezza hanno un effetto tangibile sui nostri visi. Senza contare il ricircolo dell’aria, che in volo viene riciclata fino al 50%. C’è chi accusa di più questi fattori e chi meno ma in sostanza quando si atterra la nostra pelle ha appena fatto i conti con alcune difficoltà, date dai 30.000 piedi di altezza e dall’umidità presente nella cabina dell’aereo, che mediamente scende anche al 20%. Partiamo proprio dall’umidità, un fattore importantissimo ed essenziale per la salute della nostra cute. Secomdo specialisti ed estetisti la pelle del nostro ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) La chiamano “plane face” che letteralmente significa “da”, una definizione che indica l’insieme di condizioni che alterano la nostradurante un volo. Perché tecnicamente, la pressione e l’altezza hanno un effetto tangibile sui nostri visi. Senza contare il ricircolo dell’aria, che in volo viene riciclata fino al 50%. C’è chi accusa di più questi fattori e chi meno ma in sostanzasi atterra la nostraha appena fatto i conti con alcune difficoltà, date dai 30.000 piedi di altezza e dall’umidità presente nella cabina dell’, che mediamente scende anche al 20%. Partiamo proprio dall’umidità, un fattore importantissimo ed essenziale per la salutenostra cute. Secomdo specialisti ed estetisti ladel nostro ...

