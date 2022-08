Consigli fantacalcio: Pinamonti-Alvarez, pioggia di gol dal Sassuolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) . I due bomber saranno protagonisti in positivo? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Andrea Pinamonti sta per sbarcare al Sassuolo e i fantallenatori sono entusiasti di poter nuovamente contare su di lui. Dopo l’ottima stagione disputata ad Empoli, è pronto a ripetersi per provare a ritoccare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) . I due bomber saranno protagonisti in positivo? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Andreasta per sbarcare ale i fantallenatori sono entusiasti di poter nuovamente contare su di lui. Dopo l’ottima stagione disputata ad Empoli, è pronto a ripetersi per provare a ritoccare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciodiretta24 : Consigli fantacalcio, 1° giornata Serie A 2022/2023: ecco chi schierare - emanuelebonaca1 : @FantaStrego @Oracolo_Fanta @SOSFanta @FantaRisposte @UDFanta @FantaFormazione @Fantacalcio Ok questi 4 all'asta di… - Fantacalcio : Junior Sambia, Salernitana: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio - BetclicItalia : ? #Fantacalcio, i consigli per l'asta: I DIFENSORI Oltre a voti e bonus, #Hernández può portare anche rigori. Punt… - ansiaefanta : @arseldk96 @Fantacalcio Negli ultimi giorni ho pubblicato una serie di consigli su i difensori e presto arriveranno… -