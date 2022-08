Come recuperare le scale storiche di Napoli: l’idea dei libri dipinti alla Sanità (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come una trovata artistica libera finalmente dei gradoni storici dalle auto parcheggiate in divieto di sosta nel cuore di Napoli, nel rione Sanità. L’ha scovata l’associazione Centro Diurno Polifunzionale “Progetto Oasi” coordinato da Pina Conte che ha fatto colorare tutti i gradini in modo tale che ora danno l’impressione di un grande libreria. E’ stato l’artista Paolo La Motta a guidare i ragazzi impegnati nell’originale opera di restyling. Così, si ritrovano una accanto all’altra le opere di Totò, Giuseppe Marotta, Raffaele Viviani, Matilde Serao, Roberto De Simone, Raffaele La Capria nonchè del pittore gallese Thomas Jones, che pure scelse di vivere in questi vicoli. All’inaugurazione della nuova scala artistica sono intervenuti i rappresentanti di Europa Verde Carlo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutouna trovata artistica libera finalmente dei gradoni storici dalle auto parcheggiate in divieto di sosta nel cuore di, nel rione. L’ha scovata l’associazione Centro Diurno Polifunzionale “Progetto Oasi” coordinato da Pina Conte che ha fatto colorare tutti i gradini in modo tale che ora danno l’impressione di un grande libreria. E’ stato l’artista Paolo La Motta a guidare i ragazzi impegnati nell’originale opera di restyling. Così, si ritrovano una accanto all’altra le opere di Totò, Giuseppe Marotta, Raffaele Viviani, Matilde Serao, Roberto De Simone, Raffaele La Capria nonchè del pittore gallese Thomas Jones, che pure scelse di vivere in questi vicoli. All’inaugurazione della nuova scala artistica sono intervenuti i rappresentanti di Europa Verde Carlo ...

francescoseghez : Ma davvero una dote una tantum ai diciottenni è la svolta che serve per il futuro dei giovani in Italia? Il primo p… - aiedroma : #donne #sessualità??Mantenere una sana vita sessuale anche in menopausa può avere grandi benefici. Ma come gestire e… - anteprima24 : ** Come recuperare le scale storiche di ##Napoli: l'idea dei libri dipinti alla Sanità ** - Claudio29032 : @Sante_Altizio @demagistris Bè considerare draghi un uomo di stato uno che ha svenduto gli asset strategici italian… - simone_dela : @melo_wiseman @agostinomela @mara_carfagna a voler essere precisi ha fatto ben di peggio che andare a recuperare la… -