Capello: 'Dybala alla Roma mi piace, ma il vero colpo è un altro. Un giocatore impressionante' (Di mercoledì 10 agosto 2022) In casa Roma c'è entusiasmo per il mercato da protagonista della squadra giallorossa. Dybala, Matic, Wijnaldum e non è ancora... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) In casac'è entusiasmo per il mercato da protagonista della squadra giallorossa., Matic, Wijnaldum e non è ancora...

sportli26181512 : Capello: 'Dybala alla Roma mi piace, ma il vero colpo è un altro. Un giocatore impressionante': In casa Roma c'è en… - siamo_la_Roma : ?? '#Dybala è come #Totti' ?? '#Zaniolo? Se parte sapranno sostituirlo' ?? L'opinione di #Capello sul mercato della… - ClaudioDS6 : RT @serieAnews_com: ?? #Roma, #Capello incorona la squadra di #Mourinho ??? 'Inter davanti ma i giallorossi non possono più nascondersi' htt… - PianetaMilan : #Roma, #Capello: “#Dybala-#Abraham come #Totti-#Batistuta? Andiamoci piano” - infoitsport : Capello: “Dybala e Abraham mi ricordano Totti e Batistuta. Vincere si può” -