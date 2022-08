Calciomercato Milan – Centrocampo, contatti con l’entourage di Lokonga (Di mercoledì 10 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe avuto dei contatti con l'entourage di Sambi Lokonga: le ultime Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilavrebbe avuto deicon l'entourage di Sambi: le ultime

calciomercatoit : ?? - cmdotcom : #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - Gazzetta_it : Tra Onyedika, Sarr e Onana spunta #Santamaria: #Milan, è casting a centrocampo - MilanSpazio : Calciomercato Milan, nome nuovo per il centrocampo: contatti in corso - Calciomerc : Dopo #Massara e #Maldini a #CasaMilan sono arrivati gli agenti di Fik #Tomori, tutto pronto per l’ incontro che por… -