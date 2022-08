Calciomercato: Marsiglia. Ufficiale l'ingaggio dell'ex Inter Sanchez (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cileno ieri sera è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi francesi Marsiglia (FRANCIA) - Alexis Sanchez è un nuovo giocatore del Marsiglia. A renderlo noto è lo stesso club francese ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cileno ieri sera è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi francesi(FRANCIA) - Alexisè un nuovo giocatore del. A renderlo noto è lo stesso club francese ...

