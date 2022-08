Borsa Milano accelera (+0,2%), inflazione in linea con le stime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milano – . Piazza Affari esce dalle secche di un’apertura poco mossa, L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,23% a 22.538 punti, mentre il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi risale sopra quota 211 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,3 punti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Milano chiude a +2,10% con spinta trimestrali Borsa Milano allunga a +1,5%, Europa più cauta Borsa Milano apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33% Borsa Milano cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10% Borsa Milano fiacca, bene le banche ma scivola Mps Borsa ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)– . Piazza Affari esce dalle secche di un’apertura poco mossa, L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,23% a 22.538 punti, mentre il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi risale sopra quota 211 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,3 punti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiude a +2,10% con spinta trimestraliallunga a +1,5%, Europa più cautaapre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33%cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10%fiacca, bene le banche ma scivola Mps...

studiomarzocchi : Ultima Ora: L’inflazione Usa rallenta: Wall Street e Borse europee in rialzo, Milano +0,95% #economia #italia… - Corriere : L’inflazione Usa rallenta la corsa: Wall Street e Borse Ue in rialzo, Milano +0,95% - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa:Milano chiude in rialzo con Europa,cala rendimento Btp: In rialzo banche e tecnologici, spread Btp-Bund a 208 punti… - fisco24_info : Borsa:Milano chiude in rialzo con Europa,cala rendimento Btp: In rialzo banche e tecnologici, spread Btp-Bund a 208… - infoiteconomia : Borsa: calo inflazione Usa da' la carica ai listini, Milano chiude a +0,95% -