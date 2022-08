"Armi all'Ucraina? Solo a determinate condizioni". La timida apertura della Santa Sede (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin considera legittima la resistenza armata, ma bacchetta anche l'Occidente per il flop diplomatico Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin considera legittima la resistenza armata, ma bacchetta anche l'Occidente per il flop diplomatico

