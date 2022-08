Vuelta a Espana 2022, Domenico Pozzovivo e un piazzamento nella top10 non impossibile (Di martedì 9 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio della Vuelta a Espana 2022. Venerdì 19 agosto infatti si partirà con la prima tappa e da lì in poi si proseguirà fino a domenica 11 settembre, giorno della 21ma e ultima frazione della terza e ultima grande corsa a tappe della stagione. Tra i tanti corridori al via ci sarà anche l’italiano Domenico Pozzovivo. Il classe 1982 parteciperà per la quarta volta alla corsa spagnola e per la 23ma volta in un Grande Giro. L’età avanza per il lucano, ma la voglia di continuare a mettersi in mostra rimane sempre tanta. Ecco quindi che l’obiettivo dichiarato da Pozzovivo sarà quello di concludere nei migliori 10 della classifica generale, risultato già ottenuto al Giro d’Italia 2022 con l’ottavo posto finale. Riuscirci non sarà di certo facile, ma non ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio della. Venerdì 19 agosto infatti si partirà con la prima tappa e da lì in poi si proseguirà fino a domenica 11 settembre, giorno della 21ma e ultima frazione della terza e ultima grande corsa a tappe della stagione. Tra i tanti corridori al via ci sarà anche l’italiano. Il classe 1982 parteciperà per la quarta volta alla corsa spagnola e per la 23ma volta in un Grande Giro. L’età avanza per il lucano, ma la voglia di continuare a mettersi in mostra rimane sempre tanta. Ecco quindi che l’obiettivo dichiarato dasarà quello di concludere nei migliori 10 della classifica generale, risultato già ottenuto al Giro d’Italiacon l’ottavo posto finale. Riuscirci non sarà di certo facile, ma non ...

