"Un caso unico nella storia del programma": pubblico sconvolto, in studio da Liorni... Il game show di Rai 1, condotto da Marco Liorni, continua a riscuotere successo. Si parla ovviamente di Reazione a Catena. Nella puntata dell'8 agosto è accaduto qualcosa di particolarmente strano: il conduttore ha rivelato ai telespettatori una stranezza relativa agli sfidanti, i Falsinesi. "Caso unico stasera nella storia di questo programma perché, per la prima volta, a scegliere il nome degli sfidanti sono stati... chi?", ha detto Liorni. I nuovi arrivati, però, hanno risposto subito senza troppi giri di parole: "Sono stati i campioni". E il pubblico in studio ha fatto un mega applauso. "Venite da Verona ma non siete veronesi, perciò vi hanno dato il nome di Falsinesi", ha continuato Liorni.

