The Sandman è stato molto più di un fumetto (Di martedì 9 agosto 2022) L'opera di Neil Gaiman – da cui Netflix ha tratto la serie tv appena uscita – si è conclusa nel 1996, ma il suo fascino immutato continua a ispirare adattamenti e rivisitazioni

