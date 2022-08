Salvini “Programma chiuso, Meloni premier se avrà un voto in più” (Di martedì 9 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il Programma è sostanzialmente chiuso. L’ho letto, è ottimo e prevede tutto”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano. “Anche l’autonomia, è uno dei primi impegni per portare merito, efficienza, premio a chi governa bene. Il Programma è fatto – ha rimarcato Salvini – le candidature sono sostanzialmente definite, regione per regione. Mancano i nomi e ci arriviamo a cavallo di ferragosto. Mentre di là io non ho capito quanti sono i candidati, quali sono le alleanze. Nel centrodestra la situazione è assolutamente tranquilla”. Quanto alla premiership, “se prende un voto in più Giorgia Meloni il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ilè sostanzialmente. L’ho letto, è ottimo e prevede tutto”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a margine di un appuntamento a Milano. “Anche l’autonomia, è uno dei primi impegni per portare merito, efficienza, premio a chi governa bene. Ilè fatto – ha rimarcato– le candidature sono sostanzialmente definite, regione per regione. Mancano i nomi e ci arriviamo a cavallo di ferragosto. Mentre di là io non ho capito quanti sono i candidati, quali sono le alleanze. Nel centrodestra la situazione è assolutamente tranquilla”. Quanto allaship, “se prende unin più Giorgiaillo fa Giorgia. Se prende un ...

