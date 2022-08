Pensioni: finalmente aumentano, ma non tutti, ecco i fortunati (Di martedì 9 agosto 2022) Aumento delle Pensioni per una determinata fascia di cittadini. Approfondiamo insieme l’argomento relativo agli assegni 2023. In seguito all’opposizione al Governo del Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia – il Governo Draghi ha visto la sua conclusione con le dimissioni definitive del Premier. Il 25 settembre 2022 tutti i cittadini italiani saranno chiamati a votare, in modo da poter dare inizio ad un nuovo periodo politico. Sarà compito del Presidente del Consiglio in carica – in collaborazione con i Ministri – di rinnovare le iniziative del Governo precedente, oppure di annullarle per aggiungerne di nuove. A questo proposito, facciamo ora riferimento agli assegni Pensionistici Inps. Pensioni, aumento da ottobre 2022 (Pexels)Secondo il Decreto Legge Aiuti Bis introdotto dall’ormai ex Premier ... Leggi su formatonews (Di martedì 9 agosto 2022) Aumento delleper una determinata fascia di cittadini. Approfondiamo insieme l’argomento relativo agli assegni 2023. In seguito all’opposizione al Governo del Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia – il Governo Draghi ha visto la sua conclusione con le dimissioni definitive del Premier. Il 25 settembre 2022i cittadini italiani saranno chiamati a votare, in modo da poter dare inizio ad un nuovo periodo politico. Sarà compito del Presidente del Consiglio in carica – in collaborazione con i Ministri – di rinnovare le iniziative del Governo precedente, oppure di annullarle per aggiungerne di nuove. A questo proposito, facciamo ora riferimento agli assegnistici Inps., aumento da ottobre 2022 (Pexels)Secondo il Decreto Legge Aiuti Bis introdotto dall’ormai ex Premier ...

