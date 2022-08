Parolin: “Non si può chiedere a chi è aggredito di rinunciare alle armi” (Di martedì 9 agosto 2022) Il segretario di Stato in un’intervista a Limes: «l disarmo è l'unica risposta adeguata e risolutiva a tali problematiche» Leggi su lastampa (Di martedì 9 agosto 2022) Il segretario di Stato in un’intervista a Limes: «l disarmo è l'unica risposta adeguata e risolutiva a tali problematiche»

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato: Non si può chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi.… - HuffPostItalia : Parolin: 'Non si può chiedere a aggredito di rinunciare alle armi' - vaticannews_it : #Parolin: 'La diplomazia della #SantaSede non è legata a uno Stato ma a una realtà di diritto internazionale che no… - Ciuppiland : RT @nelloscavo: ++ #Parolin, non si può chiedere a aggredito (#Ucaina) di rinunciare armi ++ - 'Disarmo è risposta se è generale e sottopos… - ErmannoKilgore : Quindi a catechismo da bambino mi hanno insegnato una serie di cazzate? -