Napoli, contatti continui con il Sassuolo: la mossa per Raspadori (Di martedì 9 agosto 2022) Prosegue la trattativa fra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Da diversi giorni sappiamo che le due società stanno trattando il passaggio dell'attaccante italiano in azzurro, ma manca ancora l'intesa di massima. Le parti, infatti, non riescono a trovare l'accordo sulla parte fissa e sui bonus che dovranno entrare nelle casse del club neroverdi. Adesso, però, sembra che il Napoli abbia presentato una nuova offerta. Secondo quanto riportato da SkySport, il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta da 30 milioni di euro, di parte fissa, più 4-5 milioni di bonus. Adesso si attende la risposta definitiva del Sassuolo. Le prossime ore, dunque, saranno decisive per il passaggio di Raspadori.

