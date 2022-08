Modena-Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 agosto 2022) Domenica 14 Agosto nello Stadio Alberto Braglia alle ore 20:45 si disputerà la garavalida per la prima giornata di Serie B. Dopo sei anni di vicissitudini, tra cui il fallimento della vecchia società e la ripartenza dalla Serie D la squadra di casa si riaffaccia in Serie B con tante ambizioni. Invece gli ospiti dopo il deludente campionato dello scorso anno con i playoff mancati cercheranno di trovare maggiore continuità di risultati, in modo da sperare un posto tra le prime otto. Cittadella-Pisa:e in tv(4-3-1-2) Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi, Gargiulo, Gerli, Armellino, Mosti, Falcinelli, Diaw. Giocatori da tenere d’occhio: ...