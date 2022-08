L' amore finisce e lui minaccia di bruciarle casa - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 9 agosto 2022) Un'immagine di archivio con un vigile del fuoco in azione Ha spedito foto e frasi minacciose sul cellulare della donna con cui aveva una relazione, finita pochi giorni fa. Poi ha appiccato il fuoco a ...

Ma le cose in, si sa, possono cambiare rapidamente e così dopo soli 9 mesi di frequentazione ... L'amore finisce e lui minaccia di bruciarle casa Un 50enne foianese invia foto all'ex fidanzata in vacanza annunciando l'incendio. Poi dà fuoco a una capanna Arezzo, 9 agosto 2022 - Ha spedito foto e frasi minacciose sul cellulare della donna con cu ...