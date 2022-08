Juventus: Rabiot verso lo United, scatto per Depay (Di martedì 9 agosto 2022) Come già confermato nei giorni scorsi, la Juventus e il Manchester United hanno raggiunto un accordo di massima per Adrien Rabiot. Resta però da convincere il difensore, frenato dal fatto che i Red Devils non disputeranno la prossima Champions League. Lo United e i bianconeri hanno quindi il compito di convincere il francese ad accettare il trasferimento; in caso di cessione, la Juventus sarebbe pronta a puntare tutto su Leandro Paredes del Psg, ora in vantaggio su Frattesi nella lista bianconera. Continua anche la ricerca a una prima punta da poter affiancare o alternare a Vlahovic. Il primo nome nella lista della Juventus è quello di Memphis Depay; dopo l’arrivo di Lewandowski, il Barcellona starebbe pensando a liberare l’attaccante olandese per il quale i ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Come già confermato nei giorni scorsi, lae il Manchesterhanno raggiunto un accordo di massima per Adrien. Resta però da convincere il difensore, frenato dal fatto che i Red Devils non disputeranno la prossima Champions League. Loe i bianconeri hanno quindi il compito di convincere il francese ad accettare il trasferimento; in caso di cessione, lasarebbe pronta a puntare tutto su Leandro Paredes del Psg, ora in vantaggio su Frattesi nella lista bianconera. Continua anche la ricerca a una prima punta da poter affiancare o alternare a Vlahovic. Il primo nome nella lista dellaè quello di Memphis; dopo l’arrivo di Lewandowski, il Barcellona starebbe pensando a liberare l’attaccante olandese per il quale i ...

