Hamilton sul GP Abu Dhabi 2021 | ' È stato è uno dei momenti più difficili | non avevo la forza per scendere dalla macchina'

(Di martedì 9 agosto 2022) È un Lewische come sempre ci mette la faccia, e non ha paura di riaffrontare alcuni ricordi del suo passato. Nessun scheletro nel suo armadio, nessun rimpianto che lo tormenta né in Formula ...

elio_vito : Bello vedere oggi sul podio il casco arcobaleno?? di Hamilton nella Ungheria delle leggi omofobe di Orban, amico del… - Monygatt65 : Non voglio neanche commentate.. queste illazioni sul ritiro di Lewis, la formula una, tutta avrebbe una grande perd… - Milly_Sunshine : Me lo stavo rileggendo, quindi lo condivido anche qua, un mio post scritto nel 2019 sul blog Obsolete Narrazioni (b… - blusewillis1 : RT @elio_vito: Bello vedere oggi sul podio il casco arcobaleno?? di Hamilton nella Ungheria delle leggi omofobe di Orban, amico della peggio… - MiliaAngelica : RT @elio_vito: Bello vedere oggi sul podio il casco arcobaleno?? di Hamilton nella Ungheria delle leggi omofobe di Orban, amico della peggio… -

È un Lewische come sempre ci mette la faccia, e non ha paura di riaffrontare alcuni ricordi del suo passato. Nessun scheletro nel suo armadio, nessun rimpianto che lo tormenta né in Formula 1 e né ......temi tra i quali gli inizi di carriera e il razzismo ma non poteva mancare una parentesi... Ricorderete il lungo silenzio stampa nel quale si era chiuso Lewise durante questo periodo, ha ...Il 7 volte iridato in un'intervista a Vanity Fair Uk torna sul finale di stagione dello scorso Mondiale e a quella gara e a quelle decisioni prese che gli hanno fatto sfumare il record dell'ottavo tit ...Lewis Hamilton ha rivelato di aver perso l'occasione di recitare come pilota di caccia in Top Gun: Maverick, il film di Tom Cruise.