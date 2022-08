anna02491155 : RT @orizzontescuola: “GPS piene di errori con rischio numerosi contenziosi”. L’allarme di D’Aprile (Uil Scuola) - orizzontescuola : “GPS piene di errori con rischio numerosi contenziosi”. L’allarme di D’Aprile (Uil Scuola) - TecnicaScuola : Supplenze 2022, con le Gps piene di errori il rientro in classe sarà un caos, accompagnato da un aumento del conten… - ErikaGamberale : Supplenze 2022, con le Gps piene di errori il rientro in classe sarà un caos, accompagnato da un aumento del conten… - ProDocente : Supplenze 2022, con le Gps piene di errori il rientro in classe sarà un caos, accompagnato da un aumento del conten… -

Questo comporta che le, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, sonodi errori , in positivo e in negativo e così, sulle assunzioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ...Questo comporta che le, le Graduatorie provinciali per le supplenze, sonodi errori, e così, sulle assunzioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, pende una spada di Damocle".L’istanza per la presentazione delle 150 preferenze per le GPS è nel pieno delle sue funzioni. Sono circa 800mila i docenti coinvolti in questa fase del reclutamento e speranzosi di salire in cattedra ...Il prossimo settembre si prospetta analogo a quelli scorsi in fatto di nomine degli insegnanti. A fronte dei 94mila posti autorizzati dal Mef per le immissioni in ruolo, saranno alcune decine di migli ...