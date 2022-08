Giornata dei popoli indigeni, striscioni in tutta Europa. CasaPound partecipa: “Salviamo i nativi europei” (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago — Esistono popoli più «indigeni» di altri. I primi vanno salvaguardati e protetti, gli va dedicata addirittura una «Giornata internazionale dei popoli indigeni» così come proclamato dalle Nazioni unite — perché al giorno d’oggi non si è nessuno se non si rientra nel novero delle «specie protette», a cui vengono dedicate fantomatiche «giornate» per accrescere vittimismo mascherato dalla cosiddetta «consapevolezza»; i secondi, come i popoli europei, sono le uniche comunità al mondo a cui sia negata la possibilità di rivendicare un’identità ancestrale, di preservare una relativa omogeneità etnica e culturale, di poter disporre del proprio destino in sede politica, economica, culturale, spirituale. Giornata dei popoli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago — Esistonopiù «» di altri. I primi vanno salvaguardati e protetti, gli va dedicata addirittura una «internazionale dei» così come proclamato dalle Nazioni unite — perché al giorno d’oggi non si è nessuno se non si rientra nel novero delle «specie protette», a cui vengono dedicate fantomatiche «giornate» per accrescere vittimismo mascherato dalla cosiddetta «consapevolezza»; i secondi, come i, sono le uniche comunità al mondo a cui sia negata la possibilità di rivendicare un’identità ancestrale, di preservare una relativa omogeneità etnica e culturale, di poter disporre del proprio destino in sede politica, economica, culturale, spirituale.dei...

WeAreTennisITA : 4??1?? anni per #RogerFederer ?? L'8 agosto è diventata oramai una specie di giornata mondiale del tennis, che cele… - enpaonlus : Giornata Internazionale del Gatto: il carattere e le doti dei nostri felini domestici | Vanity Fair Italia ?… - MiC_Italia : Trascorri con i #museitaliani il prossimo #Ferragosto2022 ??parchi archeologici, monumenti, castelli, musei, ville… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: La risposta dei movimenti identitari europei alla 'Giornata internazionale dei popoli indigeni' indetta dall'Onu https://t.… - UBrignone : RT @BancaMediolanum: ?? 8/8/22 oggi si festeggiano le vere star dei social: buona Giornata Internazionale del Gatto! Per sapere come proteg… -