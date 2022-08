Esce di casa per raccogliere dei fiori ma cade in un dirupo: morta 56enne (Di martedì 9 agosto 2022) Choc nella comunità di Alvito, in provincia di Frosinone. Era uscita per raccogliere dei fuori quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata in un dirupo. A perdere la vita una donna di 56 anni residente a Roma ma originaria di Alvito, in provincia di Frosinone. Leggi anche: Quattro amici in gita al Circeo e l’escursione che diventa un incubo: uno cade in un dirupo di 40 metri Donna precipita in un dirupo: l’allarme dei familiari L’allarme è scattato dai familiari che non la vedevano rientrare a casa e non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Il corpo senza vita della 56enne è stato rinvenuto nella notte dopo diverse ore di ricerche da parte da parte dei Carabinieri della stazione di Alvito. Scattate subito le ricerche, dopo diverse ore il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Choc nella comunità di Alvito, in provincia di Frosinone. Era uscita perdei fuori quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata in un. A perdere la vita una donna di 56 anni residente a Roma ma originaria di Alvito, in provincia di Frosinone. Leggi anche: Quattro amici in gita al Circeo e l’escursione che diventa un incubo: unoin undi 40 metri Donna precipita in un: l’allarme dei familiari L’allarme è scattato dai familiari che non la vedevano rientrare ae non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Il corpo senza vita dellaè stato rinvenuto nella notte dopo diverse ore di ricerche da parte da parte dei Carabinieri della stazione di Alvito. Scattate subito le ricerche, dopo diverse ore il ...

CorriereCitta : Esce di casa per raccogliere dei fiori ma cade in un dirupo: morta 56enne - vicifilomp1 : RT @MichelangNasca: #Nicaragua: mons. #Álvarez, sotto assedio nella propria casa, accusato dalla dittatura sandinista di incitazione all'od… - 0rcodio : esco di casa e la mia vicina esce dalla cazzo di finestra mi saluta io mi spavento pk porcod mi sto ascoltando tayl… - gius_mrsr : @rhyscourtnight *lo ignora ed esce di casa* - JohnFit12662787 : @VittorioSgarbi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi @Corriere Sei stato multato in svizzera, coglionazzo. A… -