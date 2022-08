Elezioni: Calenda, 'Bonelli e Fratoianni con Conte facevano Melenchon con la pochette' (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Temevano che Fratoianni e Bonelli andassero con Conte. A fare cosa, Melénchon con la pochette? È finita a bordello e per la sinistra sarà una sconfitta clamorosa". Lo dice Carlo Calenda in un'intervista a 'La Repubblica'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Temevano cheandassero con. A fare cosa, Melénchon con la? È finita a bordello e per la sinistra sarà una sconfitta clamorosa". Lo dice Carloin un'intervista a 'La Repubblica'.

