DAZN porta il calcio in diretta su TikTok (Di martedì 9 agosto 2022) DAZN e AS Roma portano in diretta su TikTok la prima amichevole internazionale di una squadra italiana. La sfida tra gli uomini di José Mourinho e lo Shakhtar Donetsk è stata la prima gara di una squadra di Serie A TIM trasmessa in diretta su TikTok sul profilo DAZN, con oltre mezzo milione di views sul calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 agosto 2022)e AS Romano insula prima amichevole internazionale di una squadra italiana. La sfida tra gli uomini di José Mourinho e lo Shakhtar Donetsk è stata la prima gara di una squadra di Serie A TIM trasmessa insusul profilo, con oltre mezzo milione di views sule Finanza.

Primaonline : DAZN porta il calcio in diretta su TikTok - CellaVinaria10 : @torricellers Non è un problema di tifosi è che compri qui e compri la poi prendi 4 gol facendo un tiro in porta in… - PartenoPesce : RT @DAZN_IT: Uomo di esperienza per la porta del Napoli, in attesa di Kepa o Navas #SerieA #DAZN - Antonio46863622 : RT @DAZN_IT: Uomo di esperienza per la porta del Napoli, in attesa di Kepa o Navas #SerieA #DAZN - diavolisempre : RT @DAZN_IT: Uomo di esperienza per la porta del Napoli, in attesa di Kepa o Navas #SerieA #DAZN -